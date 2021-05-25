بلدية دبا الحصن تزرع 35 ألف متر مربع مسطحات خضراء

دبا الحصن (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة دبا الحصن عدداً من المشاريع الزراعية منذ بداية شهر يناير حتى مايو 2021، والتي شملت مشاريع تطوير البنية التحتية لأنظمة الري، ومشاريع لإضافة مساحات زراعية جديدة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل بعض الأماكن التي كانت تحتاج إلى إعادة زراعة، حيث بلغ إجمالي المساحات التي تمت تغطيتها حتى الآن حوالي 35000 متر مربع داخل المدينة الفاضلة. وقال طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن: إن البلدية تحرص على تنفيذ وتطوير المشاريع الزراعية المتنوعة بالمدينة الفاضلة، وذلك لزيادة المسطحات الخضراء فيها، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتفصيلاً، أفاد اليحيائي بأن قسم الزراعة التجميلية للطرق في البلدية قام خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مايو 2021، بتنفيذ عدد من المشاريع الزراعية المتنوعة بالمدينة الفاضلة، حيث تضمنت زراعة 138 «نخلة» بطول 2.5 إلى 3 أمتار، و80 شجيرة من «ليكوفيللم» تم تشكيلها مسبقاً، و500 شجيرة من «جهنمية» تم تشكيلها مسبقاً، و14 شجرة من «الغاف». ونوّه اليحيائي إلى أن البلدية لديها خطة سنوية خاصة بالمشاريع الزراعية، التي يتم من خلالها تحديد الأماكن التي تحتاج إلى زراعة، واختيار أنواع الزهور والأشجار والشجيرات ذات الطابع الجمالي الذي يتناسب مع كل مكان بالمدينة، بالإضافة إلى تغطية أكبر قدر ممكن من المسطحات الخضراء، خلال كل خطة تضعها البلدية من كل عام. ومن جهتها، أوضحت ابتسام عبدالله النقبي المكلفة بمهام قسم الزراعة التجميلية للطرق بالبلدية، أن هذه المشاريع عمل بها أكثر من 18 عاملاً من الفئات المساندة، و4 فنيين ومراقبين، ومهندس زراعي، واستخدم فيها 7 من الآلات الثقيلة والخفيفة، وتم توريد حوالي 14800 متر مكعب من الرمل الصالح للزراعة، وتوفير حوالي 60 طناً من السماد العضوي أثناء عمليات الزراعة. من ناحيتها، قالت هبة محمد رشود المكلفة بمهام قسم الحدائق والمتنزهات في البلدية: إن البلدية تشرف على 6 حدائق موجودة داخل المدينة الفاضلة، وإنه بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة تمت إضافة ملاعب لـ (كرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة) في «الحديقة العامة»، وتم أيضاً إضافة ألعاب جديدة بجانب الصالة المغلقة بالحديقة تتناسب مع أعمار الزوار، كما تمت إضافة سور حول حديقة «حي الدوب».