حمدان بن زايد: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع باكستان

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل، معالي سيد ناصر حسين شاه الوزير في حكومة إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية.

ورحب سموه بالوزير الباكستاني، مؤكداً عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين الإمارات وباكستان، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها، وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة. وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حمدان بن زايد لدى استقباله سيد ناصر حسين شاه

من جانبه، أكد معالي سيد ناصر حسين شاه عمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير على نهجه قيادة دولة الإمارات الرشيدة.

وقال، إن بلاده تولي اهتماماً كبيراً بتطوير علاقتها مع الإمارات، وإنها حريصة على دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، معرباً عن شكره لدولة الإمارات على وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الباكستاني في مختلف الظروف والمحن التي مر بها وإقامة المشاريع التنموية في مختلف القطاعات.

محمد بن حمدان بن زايد وعيسى حمد بوشهاب خلال اللقاء

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وخديم عبد الله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة الظاهرة الزراعية، وبخيت عتيق الرميثي المستشار بالقنصلية العامة للدولة في كراتشي.