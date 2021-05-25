«دبي القضائي» يعرف بقوانين استخدام التواصل الاجتماعي

دبي (الاتحاد)

ينظّم معهد دبي القضائي غداً، برنامج توعوية يستهدف الجمهور بشكل عام، تحت عنوان «قانون استخدام التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي»، وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية للمعهد، والذي يضطلع من خلالها بدور رئيس في نشر الوعي القانوني في المجتمع.

وقالت العنود الحمادي مدير إدارة التأهيل والتدريب في معهد دبي القضائي: «نسعى في معهد دبي القضائي إلى تعزيز منسوب الوعي القانوني لدى مختلف شرائح وفئات المجتمع، عبر برامج ومبادرات حيوية، وتمس الحياة اليومية للجمهور. وانطلاقاً من الأهمية التي باتت تستحوذ عليها منصات التواصل الاجتماعي بين الأفراد، يأتي هذا البرنامج التدريبي «قانون استخدام التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي»، والذي نستهدف من خلاله تعريف الجمهور بأبرز المحاور والقضايا المتعلقة باستخدام التكنولوجيا وشبكات العالم الرقمي، وتوعيتهم حول التشريعات ذات الصلة، وكيفية مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمسؤولية الملقاة على عاتق أولياء الأمور، وغيرها من القضايا المهمة والتي تصب في صلب الموضوع».

وأضافت الحمادي: «من هذا المنطلق، فإننا ندعو مختلف شرائح المجتمع إلى المبادرة في حضور فعاليات ومحاور هذا البرنامج التدريبي المجاني، والذي سيُعقد عن بُعد يوم غدٍ، في تمام الساعة 11 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز».