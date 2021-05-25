سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى أمير الكويت

أبوظبي (وام)

قدم الدكتور مطر حامد النيادي، أوراق اعتماده إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت، وذلك خلال المراسم التي عقدت في قصر بيان في العاصمة الكويتية. ونقل النيادي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتمنياتهم لسموه بموفور الصحة والسلامة، ولبلاده وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، وحرصهم على تقوية وتطوير العلاقات الأخوية الوطيدة في شتى المجالات. وحمّل سمو أمير دولة الكويت، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، دوام التطور والنماء والازدهار، مشدّداً على حرصه والحكومة الكويتية على تقوية العلاقات المتميزة وتطويرها في مختلف المجالات. وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. وأعرب الدكتور النيادي عن اعتزازه بتمثيل الإمارات لدى الكويت، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر ووشائج الأخوة بين البلدين الشقيقيْن. وأشاد بالعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية القيادتين الرشيدتين.