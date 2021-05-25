«النعيمي الخيرية» تفوز بجائزة التميز الاجتماعي

عجمان (وام)

فازت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بجائزة التميز الاجتماعي في دورتها الثالثة 2020 - 2021 عن فئة المؤسسات، والتي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية. والتقت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وفداً من جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برئاسة خلف سالم إسماعيل بن عنبر، المدير العام للجمعية، حيث تم تقديم الدرع التذكارية للجائزة وشهادة تقدير للشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، وذلك للمشاركة المتميزة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية والفوز بجائزة التميز الاجتماعي، ضمن فئة العمل الخيري المتميز- مؤسسات. وكرمت الشيخة عزة بنت عبدالله جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية على زيارتهم المؤسسة، والتعرف على ما تنفذه من مشاريع وبرامج وأنشطة خيرية. حضر اللقاء في مقر المؤسسة بعجمان طارق عبدالله محمد العوضي، نائب المدير العام، وشيخة سالم الحبسي، منسق عام جائزة التميز الاجتماعي، وعدد من الموظفين من كلا الطرفين.