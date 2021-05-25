مسؤول أوزبكي يطلع على التقنيات الذكية بـ «الداخلية»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، صباح أمس، في مقر الوزارة، معالي الكولونيل توراخوجيف نجم الدين سديروفيتش، نائب وزير الداخلية في جمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له، حيث بحثوا سبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية، ثم أطلع الوفد الضيف على أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية المستخدمة في العمل الشرطي والأمني، وتمت خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في جميع المجالات الأمنية بين البلدين الصديقين.

وأعرب سديروفيتش عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف المجالات، والاستفادة من التطور التقني الذي تشهده الإمارات في المجالات الأمنية.