«اللجنة المشتركة» تطلق مشروع تطوير«الرؤية الصفرية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي، والتي تترأسها دائرة البلديات والنقل وتضم في عضويتها كلاً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة ومركز النقل المتكامل، عن إطلاق مشروع تطوير استراتيجية الرؤية الصفرية التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية في الإمارة، وخفض أعداد وفيات الحوادث على الطرق، وصولاً إلى صفر وفيات.

وأكدت دائرة البلديات والنقل أن إطلاق هذا المشروع لتطوير استراتيجية الرؤية الصفرية ينبع من حرصها وحرص الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة على توفير نظام نقل آمن ومستدام، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة نحو تلبية حاجات الفرد والمجتمع والمساهمة في رفع جودة الحياة وجعل أبوظبي مجتمعاً أكثر أماناً.

وعلى الرغم من نجاح إمارة أبوظبي، خلال السنوات الماضية في تحقيق خفض ملموس بمعدلات الحوادث المرورية والإصابات والوفيات الناجمة عنها، فإن دائرة البلديات والنقل تهدف من خلال الاستراتيجية الصفرية، وبالتعاون مع الشركاء إلى بلوغ نتائج أفضل في إطار سعيها لتحقيق تنقل آمن وسهل للجميع، وإرساء نظام نقل آمن ومستدام يعزز أمن وسلامة مستخدمي الطرق.

وتركز استراتيجية الرؤية الصفرية على وضع خريطة طريق، بهدف خفض الإصابات الجسيمة والوفيات وصولاً للهدف السامي «صفر»، وتتمحور فكرة استراتيجية الرؤية الصفرية حول بناء نظام نقل آمن ومتسامح، بحيث لا يؤدي فيه ارتكاب الخطأ البشري إلى الخسارة في الأرواح، ويأخذ هذا النظام بعين الاعتبار القدرات الفيزيائية المحدودة للجسم البشري في تحمل قوة الاصطدام.

ويتضمن نطاق أعمال المشروع تطوير خطة عمل تغطي كافة المحاور الاستراتيجية من إرساء طرق آمنة، وتطبيق السرعات الآمنة، وتطوير مواصفات السلامة للمركبات، وصولاً إلى مركبات آمنة، وتعزيز مسؤولية مستخدمي الطريق تجاه الآخرين وسلوكياتهم ليكونوا مستخدمين آمنين، بالإضافة إلى تطوير نظام الاستجابة للحوادث المرورية.

ويتم ذلك من خلال استخدام عدد من الأدوات اللازمة، وإطلاق عدد من المبادرات والمشاريع التي تتلخص في العديد من التخصصات، منها التعليم وبرامج تدريب السائقين، بالإضافة إلى آليات ترخيص المركبات والسائقين، والقوانين والقواعد، بالإضافة إلى الضبط المروري، والمواصفات، والإبداع والابتكار، والتنسيق، والبحث العلمي ولاسيما بالاعتماد على البيانات وتحليلها.

وبهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع من سائقين ومشاة بمتطلبات السلامة المرورية، وتحقيقاً للأهداف المنشودة، ستطلق اللجنة المشتركة للسلامة المرورية خلال الفترة المقبلة حملات توعوية تشجع أفراد المجتمع على التجاوب البناء مع رسائل وأهداف مشروع تطوير استراتيجية الرؤية الصفرية.

جهود

تأتي هذه الجهود ضمن اختصاصات اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، والتي تتمثل في تنسيق جهود السلامة المرورية، والإشراف على تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية، إضافةً إلى اعتماد خطط وبرامج تنفيذية سنوية شاملة للسلامة المرورية ومتابعة أدائها والإشراف على تطبيقها، فضلاً عن اقتراح التشريعات والمعايير والمقاييس في كل ما يتعلق بالسلامة المرورية، وتحديد الوسائل اللازمة لخفض معدلات وفيات الحوادث المرورية.