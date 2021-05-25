عمليات معقدة لعلاج الحُداب والجَنَف في «توام»

العين (الاتحاد)

نجح قسم العظام وجراحة تشوّهات العمود الفقري في مستشفى توام في مدينة العين، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في إجراء سلسلة من العمليات المعقدة لتشوهات العمود الفقري عند الأطفال والبالغين مثل الحُداب والجَنَف، وفق أحدث المعايير وأفضل النتائج العالمية.

والحُداب هو فرط استدارة الظهر إلى الأمام، وقد يصاب به الأشخاص في كل الأعمار. وغالباً ما يحدث مرض الحُداب المتعلق بالسنّ نتيجة لضعف في عظام العمود الفقري، بما يؤدي إلى انضغاطها أو شرخها. كما يُمكن أن تظهر أنواع أخرى من الحُداب لدى الأطفال الرضّع أو المراهقين بسبب تشوهات العمود الفقري أو انحناء فقراته بمرور الوقت.

أما الجَنَف، فهو انحراف جانبي للعمود الفقري يحدث غالباً أثناء طفرة النمو السابقة لسنّ البلوغ مباشرة. ومعظم حالات الجَنَف خفيفة، إلا أن بعض تشوّهات العمود الفقري قد تستمر في التفاقم مع نمو الأطفال. ولا تستلزم حالات الجَنَف أي علاج في غالبية الأحيان، إلا أن بعض الأطفال سيحتاجون إلى ارتداء دعامة تمنع زيادة الانحناء، وقد يحتاج البعض الآخر إلى عملية جراحية لمنع تفاقم حالات الجَنَف أو لتقويم الحالات ومنعها من التدهور.

ونجح فريق الجراحين واختصاصيي التخدير بتصحيح تشوّه شديد وجَنَف في العمود الفقري تفوق زاويته المئة درجة عند مريض مواطن شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، في عملية استغقت 10 ساعات.