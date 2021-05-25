«مبادلة الصحية» تسخّر مرافقها لتوسيع نطاق برنامج الجينوم الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مبادلة للرعاية الصحية، أمس، عن أنها ستخصص أربعة من مرافقها المتميزة لدعم برنامج الجينوم الإماراتي من خلال تسخيرها لتكون بمثابة مراكز لجمع العينات من الراغبين بالمشاركة في البرنامج الواعد الذي من المتوقع أن يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة في مجال الطب والتشخيص الدقيق والرعاية الصحية الوقائية. ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع توجيهات دائرة الصحة في أبوظبي بتوسيع نطاق برنامج الجينوم الإماراتي في جميع أنحاء أبوظبي، وزيادة إجمالي عدد مواقع جمع العينات إلى 18 موقعاً.

ويُعد برنامج الجينوم الإماراتي ثمرة الشراكة الاستراتيجية، بين دائرة الصحة في أبوظبي وشركة «جي 42» للرعاية الصحية، ويهدف إلى رسم الخارطة الجينية المرجعية وفهم التركيبة الجينية لمواطني دولة الإمارات ومعرفة المسببات الوراثية للعديد من الأمراض. ونجح البرنامج بالفعل في تأسيس أول قاعدة بيانات مرجعية حديثة للإماراتيين بناءً على عينات الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين التي تم جمعها من 1000 مواطن، حيث تم تحليل العينات باستخدام منصات التسلسل الجيني من الجيل الثالث والجيل المقبل المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويتم توسيع نطاق البرنامج الآن ليشمل عدد أكبر من المشاركين.

وأعرب حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية عن سعادته بتقديم مرافق مبادلة للرعاية الصحية دعمها لبرنامج الجينوم الإماراتي، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يشكل مشروعاً استراتيجياً هاماً سيكون له تأثير هائل على مستقبل قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وينسجم تماماً مع رؤية «مبادلة للرعاية الصحية» بأهمية الطب الوقائي في ضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع جنباً إلى جنب مع العمل المستمر لإيجاد حلول تشخيصية وعلاجية مبتكرة.

وأضاف النويس: «متحمسون للغاية لرؤية التأثير الإيجابي الذي سيقدمه البرنامج لحياة عدد كبير من المرضى الإماراتيين، حيث سيتم استخدام الجينوم المرجعي كمعيار نوعي لدراسة التركيبات الجينية لمواطني دولة الإمارات، وتعزيز القدرة على التنبؤ والوقاية والعلاج من الأمراض. لذلك يهدف المشروع إلى تحسين منظومة الرعاية الصحية بشكل عام، وبالتالي جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية».