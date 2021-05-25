مركز لطبّ التهابات الأمعاء في «شخبوط الطبية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن الإطلاق الرسمي لمركزها الشامل للرعاية الصحية لطبّ التهاب الأمعاء، الأول من نوعه في الدولة. وقال الدكتور طلحة مالك، المدير الجديد للمركز: « إن المركز يوظف فريقاً متخصصاً من جرّاحي القولون والمستقيم، يعملون على تنفيذ مجموعة متكاملة من الإجراءات الجراحية العلاجية، والتي تشمل عمليات التدخل الجراحي المحدود والجراحة الروبوتية. وأوضح الدكتور فائق جمالي، رئيس قسم جراحة القولون والمستقيم في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «التعاون الوثيق بين الأخصائيين في أمراض الجهاز الهضمي وجراحة القولون والمستقيم، كعنصر أساسي في تقديم خدمات الرعاية الشاملة التي تتمحور حول المريض في مركز طبّ التهاب الأمعاء في مدينة الشيخ شخبوط الطبية الذي تم إنشاؤه حديثاً، وقال:«يُعتبر التهاب الأمعاء من الأمراض الصعبة والفريدة من نوعها، وغالباً ما يستفيد المرضى بصورة أكبر عندما يتمّ فحصهم وإدارة حالتهم الصحية منذ البداية على يد فريق متخصّص يعمل بشكل تعاوني مشترك على وضع خطة العلاج الأنسب لكل مريض على حدة. وفي حال اتخاذ قرار بإجراء الجراحة، يتميز مركز طبّ التهاب الأمعاء في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بقدرته على توفير أكثر الإجراءات الجراحية تقدماً، باستخدام تقنيات مساعدة روبوتية ذات تدخل محدود، للحدّ من التأثير الجراحي وتحسين النتائج».