الصحة تشارك في اجتماعات «وزراء الصحة العرب»

دبي (الاتحاد)

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في اجتماعات الدورة 55 العادية لمجلس وزراء الصحة العرب عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ترأس الوفد المشارك معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وبحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة.

وتضمن الاجتماع عدة مشاريع قرارات لتنسيق المواقف، وترسيخ أواصر التعاون في إطار السعي المشترك لتعزيز صحة المجتمعات العربية، من خلال تكثيف الجهود وتبادل الخبرات، حيث تضمن المشروع الأول استراتيجية عربية وآلية تنفيذها للحصول على لقاحات كوفيد 19، وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية، فيما تناول المشروع الثاني الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة، بالإضافة إلى مشروع الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة 74 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية. وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس على أهمية مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس وزراء الصحة العرب، مشيداً بالجهود والنتائج المثمرة التي تحققها هذه الاجتماعات من خلال تناول القضايا الصحية ذات الأولوية.