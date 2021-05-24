«خط ساخن» لحل المشكلات التقنية في الامتحانات

دينا جوني (دبي)

خصصت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خطاً ساخناً لحل المشكلات التقنية التي قد يواجهها الطلبة أو المدارس خلال امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021، والتي ستعقد بدءاً من 8 يونيو المقبل للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، مع استثناء طلبة الصفوف من الأول إلى الثالث من الامتحانات الختامية.

وأكدت «الإمارات للتعليم»، أنه لا تعارض بين دوام الطلبة اليومي والامتحانات التجريبية التي تجري لغاية نهاية الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن دوام الطلبة المدرسي سيكون اعتيادياً طوال فترة الاختبار لجميع الصفوف والمراحل التعليمية. وأوضحت أنه ستكون درجة الطالب في نهاية العام الدراسي من محصّلة أوزان الفصول الدراسية الثلاثة المعتمدة في دليل معايير التقييم الوطنية للعام الدراسي 2020/2021. فبالنسبة لطلبة الحلقة الثالثة، تنقسم درجة الطالب النهائية لمواد الفئة (أ) النظرية، إلى 70 في المئة من الاختبارات الفصلية بواقع 35 في المئة لكل من الفصلين الأول والثالث، و30 في المئة من الاختبار التكويني بواقع 10 في المئة لكل من الفصول الدراسية الثلاث.

أما مواد الفئة (ب) العملية، فإن درجة الطالب النهائية ستكون من حصيلة 30 في المئة من الاختبارات الفصلية بواقع 10 في المئة لكل فصل دراسي، و70 في المئة من الاختبارات التكوينية، بواقع 25 في المئة لكل من الفصلين الأول والثالث و20 في المئة للفصل الثاني. وتبلغ النهاية الصغرى لدرجات المواد الدراسية في جميع المسارات للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر 60، و100 للنهاية الكبرى بالنسبة لمواد الفئة (أ). أما مواد الفئة (ب)، فإن المعدّل تراكمي ولا تكون له أوزان مئوية في الشهادة ولا يدخل في المجموع وله معدّل منفصل. وبالنسبة لأسس الترفيع، فهي اجتياز جميع مواد الفئة (أ) بتحقيق النهاية الصغرى على الأقل، وتحقيق معدّل لا يقل عن 1.75 في مواد المجموعة (ب)، فيما يبقى لإعادة الصف الطلبة الذيم لم يحققوا درجة الاجتياز في أي مادة من مواد المجموعة (أ) بعد تنفيذ برنامج الفصول الصيفية.

ولفتت أنه لا توجد امتحانات ختامية في الفصول الدراسية الأول والثاني والثالث للصفوف في الحلقة الأولى. ويعتمد تقييم أداء الطلبة على التقييم التكويني المنفذ من قبل المعلم في المدرسة وفق التوجيهات المركزية الواردة في خطط التقييم المتوفرة على منصة التعلّم الذكي.