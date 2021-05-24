«أبحاث التكنولوجيا المتطورة» يعين أول رئيس تنفيذي لإدارة ‹أسباير›

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي أمس، عن تعيين الدكتور آرثر موريش، الخبير الدولي المعروف في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والشخصية القيادية التنفيذية، ليشغل منصب أول رئيس تنفيذي لـ ‹أسباير›، الذراع المتخصصة في إدارة برامج التكنولوجيا التي أطلقها المجلس.

وقبل انضمامه إلى ‹أسباير›، شغل الدكتور موريش منصب نائب الرئيس للمفاهيم والتكنولوجيا المتقدمة في شركة ‹ريثيون إنتليجنس آند سبيس سيستمز المزود الرائد في الولايات المتحدة لأنظمة المستشعرات والاتصالات والأنظمة الإلكترونية المتكاملة والأنظمة الفضائية. وتشمل محفظة الإدارة التي تولاها في هذه الشركة بفرعها في مدينة ماكيني بولاية تكساس الأمريكية، تطوير وتنفيذ مفاهيم النظم الناشئة، والمنتجات، والتقنيات الاستراتيجية، حيث ضمت وحدته نخبة من العلماء والمهندسين وطواقم الدعم في سبعة مواقع رئيسة.

ويحظى الدكتور موريش، الأميركي الجنسية، بخبرة مهنية تتجاوز ثلاثين عاماً في تطوير وإدارة الحلول المبتكرة والتقنية للتعامل مع مجموعة واسعة من التحديات التجارية، فضلاً عن الإشراف على برامج أعمال قيمتها ملايين الدولارات ابتداءً من الفكرة وصولاً إلى النماذج التجريبية المتقدمة ثم الانتقال إلى العملاء الداخليين والخارجيين.

وقال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «يمتلك الدكتور موريش خبرة قيادية واسعة ومعرفة عميقة بقطاع التكنولوجيا المتقدمة. كما إن جهوده في تمويل الأبحاث التي أدت إلى تطورات رائدة، فضلاً عن الإشراف على برامج بدءاً من الفكرة إلى الأنموذج التجريبي ووصولاً إلى العملاء، تتماشى مع رسالة ‹أسباير› الرامية إلى اتخاذ قرارات مؤثرة عالمياً وتخصيص التمويل لدعم الأبحاث المتقدمة».