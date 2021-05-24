برعاية الشيخة فاطمة .. المسابقة الوطنية للمهارات تنطلق الاثنين

أبوظبي (الاتحاد)

استكمل مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني استعداداته لانطلاق المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2021 الاثنين المقبل، والتي ينظمها تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، خلال الفترة من 31 مايو الجاري، وحتى 2 يونيو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

مبارك الشامسي

ويشارك في المسابقة نخبة من الكوادر الوطنية الشابة الذين يتنافسون في عدة تخصصات هندسية وتكنولوجية منها الخراطة بالحاسوب وتقنيات السيارات وحلول برمجيات تقنية معلومات الشركات، وتصميم مواقع الإنترنت وتقنية التصميم الجرافيكي والرسم الهندسي والأوتوكاد وصناعة المجوهرات وغيرها من المهارات المعتمدة دولياً.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تسهم في تمكين شباب الوطن من مهارات المستقبل وإعدادهم لدعم جهود الدولة لترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة. وأشار إلى أن تنظيم المسابقة يتم وفق معايير عالمية، ويلتقى خلالها الشباب للتنافس في مختلف المهارات المتخصصة ذات العلاقة الوثيقة بالتقدم الصناعي .. مؤكداً أن الهدف من المسابقة يتخطى حدود المنافسة ليصل الى درجة تمكين شباب الإمارات من تطوير قدراتهم على الإبداع والتطوير الصناعي والهندسي والتكنولوجي. وثمن الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمنظومة التعليمية في الدولة، والحرص على تعزيز دور المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات في استكشاف مهارات الشباب وتجهيز فريق مهارات الإمارات الذي سيمثل الدولة في الدورات القادمة من المسابقة العالمية للمهارات.