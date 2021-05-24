12 مشروعاً بحثياً بين جامعة الإمارات وجامعتين في سنغافورة

العين (وام)

تحرص جامعة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون الدولي في مجال الأبحاث العلمية، والذي يعد من الأولويات المهمة لديها في دعم البحث العلمي وتعزيز مخرجاته وكفاءته، وشهدت الفترة الماضية التوسع الكثير في التعاون البحثي مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة.

وقال الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي: شهدت العلاقات بين جامعة الإمارات العربية المتحدة والجامعات السنغافورية تطوراً ملحوظاً في السنوات الماضية، مؤكداً حرص جامعة الإمارات على بناء شراكة استراتيجية تتيح الاستفادة من المقومات والفرص العديدة المتوافرة لدى البلدين في مختلف المجالات.

، بالتعاون مع الجامعات في سنغافورة كالجامعة الوطنية السنغافورية وجامعة نانيانغ التكنولوجية قد بلغ 12 مشروعاً بحثياً في مختلف المجالات التي تخدم وتدعم التوجهات الاستراتيجية الوطنية كالمياه، والثروة الحيوانية، والصحة والصناعات الدوائية، والطاقة، والتكنولوجيا والزراعة. وذكر أن من هذه الأبحاث بحث بعنوان: «تصميم الجرافين للجيل القادم من تطبيقات تنقية وتحلية المياه» ومستحضرات التجميل» ودراسة بحثية بعنوان: «نحو تقييم المخاطر الصحية للعطيفة في لحوم الدجاج في متاجر التجزئة في الإمارات العربية المتحدة: المراقبة الأساسية والرؤية الجينية لمقاومة مضادات الميكروبات شديدة الأهمية»، وهناك بحث آخر بعنوان «نظائر اللحوم النباتية الخالية من الغلوتين والتي تمت صياغتها باستخدام التحلل المائي والبثق متباين الخواص».