«التنوع الثقافي».. أسبوع احتفالي في جامعة أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

ينظم مكتب أنشطة الطلبة التابع لقسم شؤون الطلبة في جامعة أبوظبي احتفالات افتراضية بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي تمتد لأسبوع كامل.وتسلط الفعاليات الضوء على التنوع الثقافي في الجامعة ومجتمع الإمارات، والتعرف على الثقافات المختلفة، بما في ذلك مأكولاتها الشعبية والموسيقى والتاريخ المحلي، وغيرها من أوجه المزيج الثقافي لكل بلد.تأتي المبادرة الافتراضية لتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الأمم وتسليط الضوء على التنوع الثقافي الذي تتمتع به الجامعة من خلال طلبة وأعضاء هيئة تدريس ينتمون لأكثر من 80 بلداً من مختلف أنحاء العالم.

وبمشاركة أكثر من 30 بلداً، بما في ذلك الإمارات وكوريا والهند وزيمبابوي وكندا وصربيا وغيرها من البلدان حول العالم، يطلق المشاركون العنان لإبداعاتهم في تمثيل بلدانهم من خلال ارتداء الأزياء التقليدية وتقديم العروض الموسيقية والعروض الفلكلورية والمأكولات والأطباق المحلية المختلفة. وتشهد الفعاليات الاحتفالية عدداً من المنافسات والألعاب والسحوبات والمسابقات، وسيتم اختيار الفائزين من خلال تصويت المشاركين بختام الفعاليات.

وتشهدت الفعالية مشاركة زهرة لاري، إحدى خريجات جامعة أبوظبي وأول متزلجة إماراتية تمثل دولة الإمارات على المستوى الدولي. وقدمت زهرة ضمن مشاركتها كلمة سلطت فيها الضوء على التنوع الثقافي في دولة الإمارات، وكيف يمثل ذلك فرصة ثمينة لكافة أفراد المجتمع لاكتشاف الثقافات المختلفة حول العالم والتعرف أكثر عليها.

وقالت الدكتورة بيانكا تييتس، مدير أول لمكتب أنشطة الطلبة في جامعة أبوظبي: «حرصنا على توسيع نطاق احتفالاتنا لتشمل بالإضافة إلى الطلبة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.