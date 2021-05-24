3000 درهم مخالفة ترك المركبات دون تنظيف في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي ضرورة التزام الجمهور بالحفاظ على مظهر سياراتهم، وعدم تركها دون تنظيف تفادياً للحجز أو الغرامات.

وأشارت البلدية خلال حملة أطلقتها عبر منصاتها الرقمية لمواجهة ظاهرة المركبات المهملة والتي تأتي تزامناً مع اقتراب موسم الإجازات، أن عدم الحفاظ على نظافة المركبات تعد مخالفة وقيمتها 3000 درهم، وقد تتعرض المركبة للمصادرة.

وأكدت البلدية أن الجولات المستمرة التي يقوم بها مفتشوها تسفر، وقبل توجيه أي مخالفة أو تنفيذ عملية سحب المركبات إلى ساحات الحجز، عن توجيه إنذارات بحق أصحاب السيارات المهملة، ويتم وضع ملصق وتحرير إنذار لمدة 3 أيام، وتتم إعادة الزيارة بعد انقضاء مهلة الـ 3 أيام، وفي حال تمت إزالة المركبة أو أسباب المخالفة يتم إغلاق الإنذار، أما في حال عدم الاستجابة، فيتم تحرير مخالفة وقطر المركبة إلى ساحة الحجز، حيث إن قيمة المخالفة 3000 درهم.

وتهدف حملات التوعية والتفتيش التي تنفذها البلدية إلى الحفاظ على المظهر العام للمدينة، والحد من المشوهات التي تسببها المركبات المهملة، والارتقاء بمظهر وجمال المناطق السكنية، وخلق بيئة صحية نظيفة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من قبل فئات المجتمع، بالإضافة إلى تحفيز وتنسيق العمل الجماعي مع الشركاء الاستراتيجيين من أجل توعية أفراد المجتمع بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وتعمل فرق البلدية بشكل دائم ومستمر على الوصول إلى أكبر عددٍ من شرائح المجتمع لتقديم التوعية لهم عبر العديد من الوسائل، من بينها الاتصال الهاتفي بالمخالفين، وإرسال رسائل نصية قصيرة إلى سكان الحوض قيد التوعية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي تنفذها فرق البلدية على أرض الواقع بهدف المحافظة على الأحياء السكنية من مشوهات المظهر العام.