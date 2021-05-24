وفد إيطالي يطلع على منظومة العمل الشرطي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

التقى اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي في مبنى مديرية التحريات والمباحث الجنائية بأبوظبي، الفريق انزو بيرنارديني – نائب قائد عام سلاح الكاربينيري (الدرك) والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية. وحضر اللقاء والزيارة اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، واللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد سعيد محمد الكعبي نائب مدير قطاع شؤون القيادة، والعقيد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، ومن الجانب الإيطالي العميد جوزيبي دي – رئيس القسم العمليات في القيادة العامة للكارابينيري، والعقيد نيكولا كونفورتي – رئيس مكتب التعاون الدولي في القيادة العامة للكارابينييري والنقيب ميناتو مالجيري – مساعد شخصي. واطلع مدير عام شرطة أبوظبي الوفد على الجهود التطويرية لنشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع خلال زيارته لمديرية التحريات والمباحث الجنائية.