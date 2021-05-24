إنجاز 90% من صيانة الطرق الحضرية في العين

محمد البلوشي (العين)

أنجزت بلدية مدينة العين 90% من مشاريع صيانة الطرق الحضرية في منطقة العين عبر تنفيذ 3 مشاريع، بدأت أعمالها خلال الربع الثالث من عام 2020، واستمرت حتى الربع الثاني من عام 2021، حيث تم إنجاز أعمال الصيانة لعدد 14 طريقاً حضرياً في مناطق متنوعة من المدينة.

وشملت أعمال الطرق المحورية بالمدينة أجزاء من شارع زايد بن سلطان بمنطقة مزيد والظاهر، وأجزاء من شارع زايد الأول على امتداد الطريق بين مناطق الطوية والمويجعي وفلج هزاع، بالإضافة إلى صيانة أجزاء من شارع خالد بن سلطان بمنطقة المدارس ومنطقة الصاروج، كما تم إنجاز الأعمال بشارع خليفة بن زايد الأول بمنطقة الصناعية. إلى جانب إنجاز أعمال الصيانة لدوار رقم 217 بمنطقة الطوية على شارع زايد الأول. بالإضافة إلى أعمال متفرقة لمواقف وطرق خدمية مثل تنفيذ أعمال تعبيد الطرق لمراكز فحص كوفيد 19 بمنطقة الصاروج. وبلغت أطوال الطرق المصانة 8.15 ألف متر طولي/ حارة لأعمال صيانة مشاريع الطرق الحضرية.وتستمر أعمال صيانة الطرق والجسور ورفع كفاءة البنية التحتية لأصول الطرق عبر طرح وتوقيع عدد من المشاريع التشغيلية لعام 2021، لضمان استمرارية أعمال الصيانة ضمن العمليات التشغيلية للصيانة الوقائية والصيانة الطارئة، واستكمال تنفيذ خطط الصيانة الخمسية ونتائج مسح شبكة الطرق بمدينة العين وتحديد أولويات وقرارات الصيانة اللازمة حسب الموازنة التشغيلية المرصودة. وتعمل بلدية مدينة العين على رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية لضمان طرق حضرية متكاملة تفي باحتياجات المجتمع وجودة الحياة بالمدينة، وتنفيذ المشاريع بكفاءة تشغيلية عالية، حيث يتم إدارة وصيانة أصول الطرق والبنية التحتية، بناءً على المعايير والممارسات العالمية في مسح وتقييم واتخاذ قرارات الصيانة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستغلال الأمثل للموازنات المرصودة لإنجاز العمل بجودة وفعالية عالية. وتم استهداف رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، من خلال استكمال تنفيذ خطط صيانة الطرق وملحقات الطريق من حيث تحسين حركة السلامة المرورية وتعديل مسارات التسارع والتباطؤ لمداخل الأحياء السكنية، وتنفيذ عدد من مواقف حافلات النقل العام، ورفع كفاءة شبكة صرف مياه الأمطار وتركيب اللوحات المرورية وتنفيذ العلامات الأرضية.