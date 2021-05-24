الطقس المتوقع على الدولة في الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة في الأيام المقبلة صحواً بوجه عام يصبح مغبراً أحياناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الخميس المقبل.

ويكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً - وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر- حارا نهاراً. الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ويظل الطقس يوم الأربعاء صحوا بوجه عام يصبح مغبراً على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً ، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجيا بعد الظهر في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفي يوم الخميس يكون الطقس مغبراً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً ، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س. البحر: مضطرب في الخليج العربي وفي بحر عمان. ويشهد يوم الجمعة طقسا رطبا على بعض المناطق الساحلية - صحوا بوجه ومغبرا أحياناً نهاراً الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار ، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. البحر: مضطرب في الصباح الباكر يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم السبت رطبا على السواحل وبعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً، صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر تميل درجات الحرارة للارتفاع. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.