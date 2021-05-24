عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية القمر المتحدة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي ظاهر ذو الكمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغتربين في جمهورية القمر المتحدة.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة وفرص تطويرها في مختلف المجالات. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي ظاهر ذو الكمال مؤكداً التطور المستمر في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة والحرص على تطوير وتعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.

وبحث سموه ومعالي وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والجهود العالمية المبذولة في مواجهة تداعياته والعمل على إيصال لقاح المرض إلى كافة الدول. واستعرض سموه ومعالي ظاهر ذو الكمال مشاركة جمهورية القمر المتحدة في معرض إكسبو 2020 دبي.