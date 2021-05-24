55 ألف عارض وزائر من 155 دولة في «إيدك دبي» يونيو المقبل

دبي (الاتحاد) يحتفل مؤتمر «الإمارات الدولي لطب الأسنان» ومعرض «طب الأسنان العربي»- (إيدك دبي) شهر يونيو المقبل، بمرور 25 عاماً على انطلاقته ضمن دورة استثنائية تكلل ربع قرن من النجاح والتميز في مجال تمكين أطباء الأسنان والمعنيين بهذا القطاع الصحي الحيوي في المنطقة والعالم.

ويتيح «إيدك دبي» الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة، فرصاً للقاء بين كافة التخصصات المعنية بأحد أهم التخصصات الطبية لتبادل الأفكار وعرض أحدث المستجدات في مجال صحة الفم والأسنان من تجهيزات وأبحاث ودراسات وأوراق علمية.

ومن المتوقع أن يشارك إيدك احتفاله بيوبيله الفضي ضمن دورة هذا العام، والمقامة خلال الفترة من 29 يونيو إلى 1 يوليو 2021 في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 55,000 زائر ومشارك من 155 دولة، فيما ستتضمن أجندة المؤتمر العلمية 173 جلسة نقاشية و6 ورش عمل، وستخلله نحو 160 لوحة تعريفية علمية، إذ سيتناول المؤتمر أهم الموضوعات في مجال صحة الأسنان والعناية بها.

وسيحظى المشاركون بفرصة الاطلاع على أكثر من 4,000 علامة تجارية تقدمها 3,000 شركة عالمية رائدة، ستستعرض أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها في مجال طب الأسنان وصحة الفم في المعرض.

وستشغل فعاليات الحدث سبع قاعات في مركز دبي التجاري العالمي بمساحة تزيد على 37 ألف متر مربع، بمشاركة أجنحة 18 دولة، أكبرها أجنحة: الولايات المتحدة الأميركية، وإيطاليا، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، والتي ستستعرض أحدث خدماتها ومنتجاتها وأكثرها تطوراً.

وتأتي الدورة 25 من إيدك دبي في فترة استثنائية تحث على أهمية التعليم المستمر، وتمكين القطاع الصحي والطبي من تعزيز قدرة القائمين عليه، ومن ثم المجتمعات بصورة عامة، على التصدي للأمراض والأوبئة.

وسيشارك في الجلسات العلمية التي سيقدمها إيدك دبي 2021 أكثر من 75 خبيراً من الأساتذة والأطباء والجراحين والمحاضرين والمهنيين، وسيستعرضون أحدث دراساتهم من خلال مناقشة واستعراض الحلول الفعالة للقضايا الطبية المُلِحة، لاسيما الطرق العملية الفعالة لتعزيز صحة الفم والأسنان حول العالم.

وتتضمن أجندة المؤتمر العلمية الغنية هذا العام مواضيع رئيسية وشاملة في مجال طب الأسنان ومنها: التخدير، وطوارئ الأسنان، وبيئة عمل طب الأسنان، وأخلاقيات طب الأسنان، وصحة الأسنان، وتكنولوجيا مختبر طب الأسنان، وتطوير مهنة طب الأسنان (الإدارة والتسويق).

كما تتضمن علاج جذور الأسنان، وطب الأسنان مع المساعدين، ومكافحة العدوى، وطب الأسنان الليزري، وطب الأسنان المجهري، وزراعة الأسنان، والتصوير الطبي للفم، وطب أسنان الأطفال، وطب اللثة، والتعويضات السنيّة، وطب الأسنان الترميمي، واستخدام الروبوتات في طب الأسنان، وطب أشعة الفم والأسنان، وطب الأسنان الرقمي، وغيرها من المواضيع المهمة الأخرى.

وكان مؤتمر ومعرض إيدك دبي قد حصل العام الماضي على لقب «أكبر مؤتمر ومعرض علمي وعالمي لطب الأسنان»، تأكيداً لمكانته المتميزة في أوساط طب الأسنان حول العالم، حيث نجح إيدك دبي، عبر رحلته الممتدة على مدار ربع قرن، في ترسيخ مكانته المرموقة في مصاف أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في طب الأسنان على مستوى العالم.