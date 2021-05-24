الدوام المدرسي إلزامي خلال الاختبارات التجريبية

دينا جوني (دبي)

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنه لا تعارض بين دوام الطلبة اليومي والامتحانات التجريبية التي تجري لغاية نهاية الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن دوام الطلبة المدرسي سيكون اعتيادياً طوال فترة الاختبار لجميع الصفوف والمراحل التعليمية.

وأشارت «الإمارات للتعليم» إلى تخصيص خط ساخن لحل المشكلات التقنية التي قد يواجهها الطلبة أو المدارس خلال امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021. وستكون درجة الطالب في نهاية العام الدراسي من محصلة أوزان الفصول الدراسية الثلاثة المعتمدة بدليل معايير التقييم الوطنية للعام الدراسي 2020/2021، أي 35 في المئة لكل من الفصلين الأول والثالث و30 في المئة للفصل الدراسي الثاني.