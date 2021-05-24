طقس اليوم حار نهاراً رطب ليلاً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد تكون ممطرة، حاراً نهاراً، رطباً ليلاً وصباح «الثلاثاء» على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار. حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 11:21 والثاني عند 23:39 والجزر الأول عند الساعة 17:06 والثاني عند الساعة 06:13. وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 08:11 والثاني عند الساعة 19:32 والجزر الأول عند الساعة 13:46 والثاني عند الساعة 02:19.