عضو بـ«الوطني» تشارك في اجتماع إقليمي

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت مريم بن ثنية رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية في الجمعية البرلمانية لمجموعة البحر المتوسط «بام»، في الاجتماع الافتراضي الثالث لفرع الشبكة البرلمانية المعنية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021م، الذي عقد بعنوان: «التعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - تصميم سياسات شاملة ومرنة ومستدامة». وأعربت بن ثنية في كلمة ألقتها نيابة عن الجمعية عن شكرها لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتوفير منصة لمناقشة مثل هذه القضايا الحاسمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أنه ومنذ أكثر من 12 شهراً تسبب تفشي فيروس «كوفيد 19» في العديد من المصاعب بالنسبة للمجتمعات والاقتصاديات، ووضع ضغوطاً على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والمالي، لا سيما لدى البلدان التي لديها اقتصادات أكثر هشاشة في بداية الوباء تواجه مستويات غير مسبوقة من البطالة، وتصاعد معدلات الفقر، وحتى مخاطر الأزمات الغذائية الكبرى. وقالت: لدينا مهمة كبرلمانيين في المساهمة في تطوير حلول فعالة لمواجهة التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للوباء.