الإمارات تواجه تغير المناخ بالطاقة النظيفة

شروق عوض (دبي)

يمثل تغير المناخ أحد أهم القضايا البيئية على المستويين الوطني والعالمي، نظراً لما ينطوي عليه من مخاطر اقتصادية واجتماعية وبيئية، وقد حظيت هذه القضية باهتمام مبكر في دولة الإمارات، وتمت ترجمتها على أرض الواقع من خلال بذل العديد من الجهود للتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف مع تأثيراته المحتملة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية، كما تبنت الدولة في سياق هذه الجهود، مجموعة مهمة من السياسات، شملت سياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وسياسة تنويع مصادر الطاقة بالتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز كفاءتها، وسياسة النقل والتخطيط الحضري المستدامين وغيرها.

وقد نجحت الإمارات في التخفيف من أثر التغير المناخي من خلال مواصلة ريادتها في مشاريع قطاع الطاقة النظيفة، والعمل على تحقيق أهدافها الطموحة في رفع نسبة الطاقة النظيفة من مزيج الطاقة الوطني إلى 27% العام الجاري 2021، ثم إلى 50% بحلول عام 2050، ودعم العمل العالمي بشأن المناخ من خلال تقديم مساعدات في مجال الطاقة المتجددة، والاستثمار في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة التجارية في أنحاء العالم، ورفع سقف مساهماتها المحددة وطنياً الثانية إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال ديسمبر الماضي، بما يضمن زيادة جهود خفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والتوسع في جهود تخزين الكربون ومشاريع الكربون الأزرق والنظم المستدامة للزراعة وإدارة النفايات، كما تشمل المساهمات أبرز خطط وجهود الدولة الحالية والمستقبلية لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغير المناخي وخفض حدتها.

حماية كوكب الأرض

ويعد تغير المناخ من أبرز الملفات التي تعمل عليها الإمارات مع المجتمع الدولي لحماية كوكب الأرض من الأضرار المترتبة عليه والتي استندت إليها الأمم المتحدة في كتابة الاتفاقية العالمية لتغير المناخ، للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، حيث تقود الإمارات منظومة دول المنطقة لمواجهة التحديات العالمية البيئية والمناخية المتعلقة، باستخدام الوقود الأحفوري، وتسهم في رفع مستوى الوعي الفردي والمجتمعي فيها في مجال تغير المناخ، من دون الإخلال بخططها التنموية وأهدافها الاستراتيجية لبناء مجتمع حيوي واقتصاد متنوع ومستقبل مزدهر للدولة والمنطقة.

خفض الانبعاثات

وعلى الرغم من رصيد منجزات الإمارات التي حققتها طوال السنوات الماضية على المستويين المحلي والعالمي في خفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته بموجب توجهات القيادة الرشيدة ونظرتها المستقبلية المتقدمة، حيث كانت الدولة الأولى في المنطقة التي توقع وتلتزم باتفاق باريس للمناخ، فإنها تحرص على تحقيق طموحها المتمثل بخفض الانبعاثات في كافة القطاعات الاقتصادية في مساهماتها المحددة وطنياً والاستمرار بخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة وصولاً إلى تحقيق انخفاض بنسبة 23.5% عن الوضع الاعتيادي للأعمال لعام 2030، وهو ما يعادل خفضاً مطلقاً للانبعاثات بنحو 70 مليون طن.

ويمثل هذا الهدف تأكيداً على التزامها باتفاق باريس للمناخ باعتباره الخيار الأفضل للتعامل مع إشكالية تداعيات التغير المناخي وجهود الحد منها والتكيف معها، وتأتي العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية لتدعم هذا الهدف من خلال استخدام أحدث التقنيات الخضراء، وزيادة استخدام ونشر حلول الطاقة المتجددة، والعمل على زراعة آلاف الأشجار خلال السنوات القليلة القادمة.

تخفيف حدة التغير

وفي مجال تخفيف حدة التغير المناخي تلتزم الإمارات وفقاً لرفع سقف المساهمات المحددة وطنياً بتطوير وزيادة حصة الطاقة النظيفة المحلية لتصل إلى قدرة إنتاجية 14 جيجاوات بحلول العام 2030، مقارنة بـ 100 ميجاوات فقط في 2015 وما حققته من قدرة بالغة (2.4 جيجا وات) في 2020، وبلغ مجمل حجم الاستثمارات المحلية في مشاريع الطاقة النظيفة 40 مليار دولار حتى الآن، كما تلتزم بالاستمرار في تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات الهادفة لخفض مستوى الانبعاثات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية (الطاقة، والنقل، والصناعة، والخدمات، والزراعة والنفايات)، وفي هذا الإطار استحدثت الإمارات أول شبكة تجارية في المنطقة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، لتعزيز نشر هذه التقنية بالغة الأهمية للحد من انبعاثات الكربون، وتخفيف آثار تغير المناخ.

زراعة ملايين الأشجار

بموجب هدف دولة الإمارات بتعزيز قدرات التكيف مع تداعيات التغير المناخي، تلتزم ضمن رفعها لسقف مساهماتها المحددة وطنياً بالاستمرار في جهود الحفاظ على النظم البيئية الساحلية، ومشروع الكربون الأزرق عبر زراعة ملايين الأشجار، ومنها أشجار القرم، والمخطط زراعة 30 مليون شتلة منها لغاية 2030، كما تلتزم بالاستمرار في منظومة اعتماد نظم الزراعة المستدامة والذكية مناخياً، والتوسع في جهود خفض مستويات هدر الطعام وتعزيز سلوكيات الإنتاج والاستهلاك المستدامين.

مستهدفات

ولم تتوقف الدولة عند مسألة تحقيق المنجزات خلال السنوات الماضية، وإنما وضعت إطاراً عاماً للعمل من أجل المناخ، عبر وضعه على رأس أولويات السياسة العامة للبيئة التي اعتمدتها نهاية نوفمبر الماضي، بوصفه التحدي الأهم والأكثر تهديداً لمستقبل البشرية ككل، ولما لتداعياته من تأثيرات سلبية تطال كافة القطاعات والمجالات، وتضم الأولوية التوجهات الرئيسة للدولة في هذا العمل والتي تشمل إدارة الانبعاثات وخفض انبعاث الكربون بشكل خاص، ووضع برامج وخطط مرنة لتعزيز قدرات النظم البيئية والقطاعات المختلفة للمجتمع على التكيف مع آثار التغير المناخي.

وتحدد هذه الأولوية مجموعة من المستهدفات والمؤشرات تشمل رفع حصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50% بحلول 2050، وخفض الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40% بحلول 2030، وضمان تعزيز قدرات التكيف بحلول 2030، ويعتمد تحقيق هذه الأهداف ومؤشرات تنفيذها القابلة للقياس على مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والمشاريع التي حددتها السياسة العامة للبيئة.