«التنمية الأسرية»: تطوير الخدمات الاجتماعية الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت نعيمة مبارك المزروعي، مديرة دائرة تنمية الأسرة بمؤسسة التنمية الأسرية، أهمية دور المؤسسة وفرق العمل المتميزة في خدمة الأسر وتحقيق أهداف مؤسسة التنمية الأسرية في احتفالاتها بيوم الأسرة الدولي 2021 عن بُعد، من خلال تعزيز دور التكنولوجيا في الابتكار الاجتماعي لجود ورفاهية حياة الأسرة والمجتمع، ورفع الوعي المجتمعي نحو جودة الحياة الرقمية والاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تشجيع الاستخدام الهادف والمسؤول للتكنولوجيا لتعزيز التلاحم الأسري لدى كافة أفراد المجتمع. وأشارت المزروعي، إلى أن مؤسسة التنمية الأسرية مستمرة في تطوير الخدمات الاجتماعية الرقمية وتوفير منصة رقمية ذات محتوى تفاعلي لتعزيز رفاه وجودة حياة الأسرة، وإضافة محور ضمن خدمات الوالدية وتأهيل المقبلين على الزواج، وطفولة آمنة فئة 13/ 18 عاماً، وأيضاً إضافة محور ضمن خدمة تعزيز جودة حياة الأسرة لتشجيع الاستخدام الهادف للتكنولوجيا وتصميم خدمة التأهيل الرقمي لكبار المواطنين.

وأضافت نعيمة المزروعي، أن انطلاق خدمة طفولة آمنة «استمتع بأمان» للفئة العمرية من 13-18 عاماً مع بدء العام الدراسي 2021 - 2022، تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال الذاتية والإبداعية وتوجيه سلوكياتهم وحمايتهم، واكتساب المعارف والمهارات التي تمكنهم من تفاعل رقمي هادف لحماية أنفسهم من الإساءة بأشكالها المختلفة عبر الشبكات الإلكترونية ووسائل التواصل بكافة أشكالها، مثل السلوكيات الرقمية الإيجابية في استخدامات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الآمن، والألعاب الإلكترونية، والوقاية من مخاطر الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، ومخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت، والتنمر الإلكتروني، وتعزيز جودة العلاقات المجتمعية والرقمية للطفل والأسرة والمجتمع، وقوانين استخدام «الإنترنت».

وقالت حصة عبيد الزعابي، مديرة إدارة مساندة الأسرة في المؤسسة: «إن مؤسسة التنمية الأسرية مستمرة في تقديم برامجها وفعالياتها التوعوية لكافة أفراد المجتمع بمناسبة الاحتفال بيوم الأسرة الدولي، من خلال تنظيم فعاليتي بث مباشر على منصتها (إنستغرام) التوعية والتثقيف الأسري، تحت عنوان: (قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية)، والتي ناقشت ميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية وكيفية تعزيزها وتطبيقها لدى الأسرة».