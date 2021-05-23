انطلاق النسخة الثانية من «نظارة الأوقاف»

الشارقة (الاتحاد)

بعد نجاح النسخة الأولى من الدبلوم المهني الأول على مستوى دولة الإمارات، انطلق مساء أمس دبلوم النظارة على الأوقاف في نسخته الثانية، والذي أطلقته دائرة الأوقاف بالشارقة، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في جامعة الشارقة لتأهيل الدفعة الثانية، والتي تضم (25) متدرباً من جهات متخصصة عدة في المجال الوقفي والخيري على مستوى الدولة.

وقال طالب إبراهيم المري مدير عام دائرة الأوقاف: إن البرنامج الذي أعدته دائرة الأوقاف بالشراكة مع مركز التعليم المستمر في جامعة الشارقة يسعى لتأهيل وتأسيس العاملين في قطاع الأوقاف ومن مختلف الجهات الحكومية بالدولة والجمعيات الخيرية على أسس علمية في جوانب متعددة مختصة بالوقف، شاملة الأحكام الفقهية، والاقتصادية، والإدارية، والقانونية، وغيرها، مما يشكل مخرجات مكتسبة للمهارات النظرية والتطبيقية اللازمة للمتخصصين.

يجدر بالذكر أن برنامج الدبلوم يمتد لشهرين يتلقى خلالها المتدرب 100 ساعة تدريبية موزعة على خمسة محاور رئيسية.