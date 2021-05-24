عادل الجسمي: فرحة عارمة للعثور على الطفل

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قال المواطن عادل محمد الجسمي -30 عاماً- أحد أعضاء فريق «هزاع فزاع»، الذي عثر على الطفل الآسيوي المفقود منذ يومين في جبل ينس برأس الخيمة: إن الواجب الإنساني هو الدافع الأساسي وراء سعية في البحث والعثور على الطفل المفقود بغض النظر عن جنسيته وديانته.

وعن تفاصيل مشاركته في عملية الإنقاذ بجانب مختلف الفرق، قال عادل لـ«الاتحاد»: بعد تأديتي صلاة الفجر قرأت في «قروب» الفريق على «الواتس أب» عن فقدان طفل على جبل «ينس» لأتجه على الفور إلى الموقع في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً، بصحبتي المعدات اللازمة في ذلك المتمثلة في كاميرا «الدرون»، حيث قمت في البداية بالتعرف على المواقع التي قامت الفرق بعملية البحث فيها، لكي أبحث في مواقع أخرى.

وأضاف: قمت في بداية بحثي بالمشي في الموقع، من ثم استخدام كاميرا «الدرون» في المواقع التي يصعب التوجه إليها والبحث فيها، إلا أنني توقفت عن العمل بعد نفاد البطارية، لأتجه بعدها نحو إنزالها في الموقع الذي توقفت به عن العمل، وقمت بالبحث في نفس المنطقة، وبفضل من الله تمكنت من العثور على الطفل وهو ملقى على الأرض، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً.

عادل الجسمي

وقال: لقد وجدته على مسافة الكيلو والنصف أو 2 كيلو متر تقريباً من الموقع الذي تواجدت فيه أفراد أسرته، حيث كان مستلقياً دون أي حراك، وشعرت حينها بالخوف هل الطفل على قيد الحياة أم لا، وقمت بلمسة للتحقق من هذا الأمر لأتفاجأ بقيامه على وجه السرعة باحتضاني، وشعرت بفرحة غامرة جراء هذا الموقف.

وذكر عادل أنه كان في تساؤل وحيره من أمره، عن كيف أمضى هذا الطفل الليلة بأكملها بين الجبال الوعرة والمظلمة، ولكن الحمد لله أنه لم يتعرض لأي أذى يذكر بل كانت إصاباته طفيفة، وقام على الفور بحمله إلى مركبته وتقديم الماء له ومن ثم تسليمه إلى فريق الإسعاف الوطني الذي قدم الرعاية الأولية إلى حين نقله إلى المستشفى للتعرف على وضعه الصحي.

وأكد أن ما قام به، هو استكمال لجهود كافة الفرق المشاركة في عملية البحث والإنقاذ، مؤكداً أن الطفل قد تلقى الرعاية الطبية اللازمة وقد تمكن من الخروج من المستشفى، مشيراً إلى أنه بعد هذه العملية استقبل هاتفه العديد من الرسائل النصية التي تشكر موقفة الإنساني، ومشاركته في العثور على الطفل، وذلك من قبل الجالية الهندية.

جانب من التكريم (من المصدر)

تكريم

كرم اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أمس، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، المواطنين هزاع سعيد الحبسي وعادل محمد الجسمي، لمساعدتهما فرق البحث والجهات المختصة في العثور على الطفل الآسيوي المفقود مساء الجمعة الماضي، حيث كان مع عائلته في رحلة فوق جبل ينس برأس الخيمة. وثمّن قائد عام شرطة رأس الخيمة جهودهما ودورهما البطولي والإنساني الذي قاما به، وتسخير وقتهما وجهدهما في مساعدة رجال الشرطة في العثور على الطفل المفقود وتسليمه إلى ذويه، بعد رحلة بحث استمرت لمدة 12 ساعة، مؤكداً شراكة المواطنين والمقيمين في الحماية المجتمعية. من جانبهما، عبر المواطنان عن بالغ شكرهما وامتنانهما للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على هذا التكريم، والذي سيكون حافزاً لهما ولكل مواطن ومقيم في هذا الوطن.