42 ألف مستفيد من منصة «لايف تبس» التابعة لشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

كشف مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي، أن عدد المستفيدين من منصة «لايف تبس» Live Tips إحدى مبادرات المجلس بلغ 42 ألفاً و198 مستفيداً من طلبة الكليات والجامعات وموظفي شرطة دبي ومختلف الجهات منذ إطلاقها مع بداية جائحة كورونا 2020. ونظمت المبادرة 51 محاضرة توعوية ومعرفية، حاضر فيها 76 متخصصاً، شارك فيها طلبة من 61 كلية وجامعة ومؤسسة تعليمية، من 31 جنسية، وبلغ عدد مشاهدات زوار المنصة أكثر من 199 ألف زائر خلال عام واحد، لتعد بذلك أول منصة توعوية مرئية على مستوى الدولة لتثقيف ورفع مستوى الوعي لدى الطلبة.

وأوضح المقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في شرطة دبي، المُشرف العام على مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، أن منصة «لايف تبس Live Tips» نجحت بشكل كبير في استقطاب هذا العدد الكبير من الشباب ممن تراوحت أعمارهم بين 18 و25 عاماً، خاصة في ظل جائحة كورونا التي فرضت قيوداً على أساليب التواصل، ما استدعى إنشاء هذه المنصة لدعم الشباب والوصول إليهم وتزويدهم بالنصائح والمعارف بطريقة مبتكرة تساهم بشكل كبير في رفع الوعي لديهم، سواء في الجوانب الحياتية أو الجوانب المتعلقة بالتعليم والمستقبل والعمل. وقالت مهرة المرزوقي، عضو ورئيس التوعية والتثقيف في المجلس: إن تحقيق هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص شرطة دبي على إطلاق المبادرات الهادفة إلى دعم الطلبة والشباب المقبلين على الدراسة.