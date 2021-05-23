"صحة دبي" تبدأ تطعيم اليافعين بين 12 و15 عاماً ضد كورونا

فتحت هيئة الصحة بدبي، باب التسجيل لتطعيم اليافعين بين سن 12 و15 عاماً ضد مرض كوفيد- 19، وذلك اعتباراً من اليوم ومن خلال تطبيق الهيئة (DHA).

وأورد الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع "تويتر، أن "التطعيم لهذه الفئة العمرية متاح في مستشفيات لطيفة للنساء والأطفال، وحتا، والجليلة ومراكز المزهر وزعبيل والبرشاء الصحية".