هذا هو طقس الإمارات غداً الاثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد تكون ممطرة.. حاراً نهاراً، رطباً ليلاً وصباح «الثلاثاء» على بعض المناطق الساحلية.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار. وتكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 11:21والمد الثاني عند 23:39 والجزر الأول عند الساعة 17:06 والجزر الثاني عند الساعة 06:13.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 08:11 والمد الثاني عند الساعة 19:32 والجزر الأول عند الساعة 13:46 والجزر الثاني عند الساعة 02:19.