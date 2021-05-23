تحديث "القائمة الخضراء" للمسافرين القادمين إلى أبوظبي

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

الوجهات هي: أذربيجان وإسبانيا وأستراليا وإسرائيل والبرتغال والسعودية والصين وألمانيا والمغرب والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية واليابان وأوزبكستان وآيسلندا وبروناي وبوتان وتايوان وجرين لاند وروسيا وسنغافورة وسويسرا وطاجكستان وقيرغيزستان وكوريا الجنوبية وكوبا وموريشيوس ومولدوفا ونيوزيلندا وهونج كونج.

كما سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لجائحة كوفيد-19، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي. ذلك وتنطبق إجراءات القائمة على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.