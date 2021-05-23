تعرف على الأحياء البحرية التي رصدها مرتادو شواطئ أم القيوين مؤخراً

هالة الخياط (أبوظبي)- أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أنه حتى الآن لم يتم رصد أي مشاهدات للأحياء البحرية التي ظهرت مؤخراً في المياه البحرية لإمارة أم القيوين في مياه وشواطئ أبوظبي.

ودعت الهيئة في حال رصد هذا النوع من الأحياء البحرية في أحد شواطئ أبوظبي الاتصال على الرقم 800555، مع ذكر الموقع الذي تم تسجيل وجود هذه الأحياء فيه.

وجاء توضيح الهيئة بعد تداول فيديو أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد رصد مجموعة من مرتادي الشواطئ في إمارة أم القيوين أحياء بحرية غريبة منذ شهر فبراير الماضي.

وأفادت الهيئة بأن هذه الأحياء البحرية من الأنواع التي تنتمي إلى شعبة الرخويات، وهي ذات أحجام صغيرة وشفافة ومدببة وتعيش في مناطق واسعة من البحار، وتعد من الكائنات الحية المهمة والمكونة للنظام البيئي البحري، ولا تعد سامة ولكن بسبب شكلها الشبيه بالإبرة، فهي تزعج رواد الشواطئ لأنها تتشبث بملابس السباحة، وقد تسبب لدغتها الحكة.