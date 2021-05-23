506 مخالفات مرورية وحجز 89 مركبة في عجمان

عجمان (الاتحاد) أسفرت الحملة المرورية التي أطلقتها إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، عن تحرير 506 مخالفات مرورية، ورصد 19 دراجة نارية، و26 دراجة كهربائية مخالفة.

كما تم حجز 89 مركبة بسبب ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها حجز المركبة، ومنها إحداث تغييرات في المركبة، والقيادة بدون رخصة، وبصورة تشكل خطراً على الجمهور، وغيرها من المخالفات المرورية المقررة.

جاءت هذه الحملة المرورية، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية المتمثل بضبط أمن الطرق وتعزيز الأمن والأمان، وحرصاً على رفع مستوى السلامة المرورية.