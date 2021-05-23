ضبط مركبتين محملتين بـ 13طناً مواد محظورة خلال تخزينها داخل مخبز في الشارقة

كشفت بلدية مدينة الشارقة عن ضبط مركبتين محملتين بكمية كبيرة من المواد المحظورة خلال الجولات التفتيشية الدورية لفرق التفتيش التابعة لقسم التفتيش البلدي في قطاع خدمة المتعاملين، حيث بلغت كمية المواد المضبوطة حوالي 13 طن كان صاحبها يقوم بتخزينها تمهيداً للترويج لها وبيعها.

وتفصيلاً صرح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن البلدية تكثف من حملاتها التفتيشية لرصد أية سلوكيات سلبية أو مشوّهة للمظهر الحضاري، ومتابعة كافة الملاحظات التي ترد عبر مركز الاتصال، وقد أسفر عن هذه الحملات الدورية والمفاجئة ضبط مركبتين محملتين بمواد محظورة، بلغت حمولة المركبة الأولى 7201 كيلو، والمركبة الثانية 5210 كيلو، تم ضبطتهما عندما كان صاحبهما يهم بتخزين البضاعة داخل مخبز في إحدى مناطق المدينة.