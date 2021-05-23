محمد بن راشد: وفَّرنا 248 ألف وظيفة في 2020

دبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «انكمش اقتصاد العالم 4% وتراجعت التجارة الدولية 20%، وفقد العالم ملايين الوظائف في 2020». وأضاف سموه، في تغريدة عبر «تويتر»: في نفس العام، اقتصاد الإمارات خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، و148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات. واختتم سموه: «نكرر: إدارة الأزمات تخلق فرصاً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسب».