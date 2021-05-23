دبي (الاتحاد)
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «انكمش اقتصاد العالم 4% وتراجعت التجارة الدولية 20%، وفقد العالم ملايين الوظائف في 2020». وأضاف سموه، في تغريدة عبر «تويتر»: في نفس العام، اقتصاد الإمارات خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، و148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات. واختتم سموه: «نكرر: إدارة الأزمات تخلق فرصاً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسب».
انكمش اقتصاد العالم ٤٪ وتراجعت التجارة الدولية ٢٠٪ وفقد العالم ملايين الوظائف في ٢٠٢٠..في نفس العام اقتصاد الامارات خلق ١٠٠ ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الالكترونية و١٤٨ ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات..نكرر : إدارة الأزمات تخلق فرصاً..وأزمات الإدارة تدمر مكاسباً— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 22, 2021