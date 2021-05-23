برعاية محمد بن زايد.. جامعة خليفة تحتفل بتخريج دفعة جديدة في 26 مايو

أبوظبي (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا يوم 26 مايو الحالي حفل تخريج افتراضياً لطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، من مختلف تخصصات الهندسة والعلوم والآداب. ويشهد الحفل تكريم 885 طالبا وطالبة من مختلف برامج البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه في العلوم والهندسة والآداب. وتغطي البرامج مجالات متعددة مثل هندسة البترول والهندسة النووية وهندسة الفضاء والهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والهندسة الإلكترونية والأنظمة الصناعية والهندسة المدنية والميكانيكية، بالإضافة إلى الطاقة والمياه والبيئة ومجالات التكنولوجيا المستدامة.

وخلال حفل التخريج يتسلم 51 طالبا وطالبة درجات الدكتوراه و168 طالباً وطالبة درجات الماجستير في حين ستمنح درجات البكالوريوس لما مجموعه 666 من الطلبة في مختلف التخصصات العلمية والهندسية والآداب.

جامعة خليفة

ويشكل عدد الطلبة الذكور من المجموع الكلي للخريجين 335 طالبا وعدد الطلبة الإناث 550 طالبة كما يبلغ عدد الطلبة الإماراتيين 675 طالبا وطالبة وعدد الطلبة الدوليين 210 طلاب وطالبات. وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «يعتبر حفل التخريج الافتراضي لهذا العام تتويجا للنجاحات التي حققها الطلبة في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، والذي يؤكد مدى إصرارهم على تحقيق طموحاتهم ويعكس اجتهادهم في السعي لامتهان الوظائف المتعلقة بالقطاعات الصناعية الهامة داخل الدولة وخارجها، بما في ذلك قطاع الفضاء والطاقة والاستدامة والرعاية الصحية، الأمر الذي يمكن الطلاب من إحداث التغيير الإيجابي الفعال، كلّ في مجال اختصاصه». وتحتفل جامعة خليفة بتخريج دفعة 2019 - 2020 افتراضياً في وقت تشهد فيه الجامعة تحقيق عدد من الإنجازات، وضمها لأكبر عدد من العلماء الإماراتيين حيث تتصدر جامعة خليفة جميع جامعات الدولة في إدراجها بقائمة جامعة ستانفورد المرموقة لأكثر من 2 في المائة العلماء اقتباساً في مجالاتهم في عام 2019.