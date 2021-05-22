جامعة الإمارات تكرم المتميزين

العين (الاتحاد)

كرّمت جامعة الإمارات مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الأكاديمي والمحاضرين بجائزة الجامعة للتميّز، وذلك تقديراً لتميّزهم في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع، واعترافاً بإسهاماتهم البارزة في تحقيق رسالة الجامعة. وشملت قائمة الفائزين بالجائزة للعام الأكاديمي 2020-21م في مجال التميّز بالبحث العلمي: د. عبد الحميد مراد من كلية الهندسة، د. خالد الطرابيلي من كلية العلوم. أما في مجال التميّز في خدمة الجامعة والمجتمع فقد حاز جائزة التميّز كل من: د. عمر الديب من كلية الهندسة، د. نجوى الحوسني من كلية التربية ود. فاطمة المسكري من كلية الطب والعلوم الصحية.

وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة: «نفتخر بالكادر التعليمي الأكاديمي في جامعة الإمارات الذي يحرص دائماً على تبنّي أفضل الممارسات في مجال التعليم العالي، والعمل وفقاً لثقافة التميّز في المجتمع الجامعي والتطوير المؤسسي المتواصل».