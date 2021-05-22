«تشريعية الوطني» تواصل مناقشة «التوجيه الأسري»

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بُعد، برئاسة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، وهند حميد العليلي.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.