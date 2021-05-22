جامعة الفلاح تختتم مؤتمرها الدولي الرابع

دبي (وام)

اختتمت جامعة الفلاح بدبي أعمال المؤتمر الدولي الرابع «TASK4» الذي أقيم تحت عنوان «نحو معرفة علمية متقدمة أثناء الأزمات»، وبمشاركة أكثر من 130 باحثاً ومتحدثاً قدموا من 23 دولة خليجية وعربية وأجنبية، ناقشوا خلال يومين أوراقهم البحثية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عدي عريضة أهمية تنظيم المؤتمر، للتحفيز على البحث العلمي، وإنتاج البحوث القيمة التي من شأنها أن تنمي المعرفة العلمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية، مما ينعكس بشكل إيجابي على المخرجات التعليمية داخل الجامعة من جهة، ومساندة مجتمع الأعمال لتجاوز أزمة جائحة كورونا التي تضرب العالم من جهة أخرى.