المري: القبض على 43% من المتورطين في قضايا المخدرات

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الحفاظ على الأمن والأمان في الدولة، وحماية المجتمع من آفة المخدرات والحد من انتشارها، وضبط تجارها ومروجيها، خاصة في ظل تطويرهم لأساليب جديدة في ترويج وتهريب المخدرات.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن مويزة نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعدد من الضباط.

وناقش الاجتماع خطط الإدارة وآليات العمل التي وضعتها لمكافحة المخدرات، وتفعيل البرامج التوعوية التثقيفية، إضافة إلى استعراض نتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق ومؤشرات الأداء.

واطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، على إحصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعلقة بعدد القضايا والأشخاص والكميات المضبوطة في الربع الأول من العام الجاري، ومساهمة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إلقاء القبض على متهمين بقضايا اتجار بالمواد المخدرة على مستوى الدولة والكمية المضبوطة بحوزتهم. وأظهرت الإحصائيات أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ساهمت في إلقاء القبض على ما نسبته 43% من المتهمين المتورطين في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على مستوى الدولة في الربع الأول من العام الجاري، وما نسبته 46.5% من كميات المخدرات المضبوطة على مستوى الدولة خلال نفس الفترة. كما واطلع معاليه على جهود التعاون الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتي أدت إلى التعاون في 80 قضية مع دول مختلفة، والمساهمة في إلقاء القبض على 53 متهماً من مختلف الجنسيات في الربع الأول من العام الجاري.

إنجازات

استمع معالي الفريق المري إلى شرح حول إنجازات مركز حماية الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي يهدف إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة المتعلقة بتعزيز الوعي المجتمعي من أضرار المخدرات، حيث نظم المركز العديد من البرامج الطلابية والمجتمعية خلال الربع الأول من العام الجاري باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي شملت مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل، والبرامج الموسمية للطلبة في موسم إجازات المدارس. وبلغ إجمالي المستفيدين من برامج مركز حماية الدولي 4025 مستفيداً من 46 جنسية، فيما شهد هذا العام مشاركة طلبة من 4 جنسيات لأول مرة في فعاليات البرامج التوعوية وهي الإيطالية، والنيوزيلندية، السنغافورية والنيجيرية.كما بلغ عدد المستفيدين من التوعية المُقدمة عبر البريد الإلكتروني، 3 ملايين و35 ألفاً و952 مستفيداً، فيما بلغ عدد مشاهدي المقاطع التوعوية عبر قنوات التواصل الاجتماعي لشرطة دبي مليوناً و224 ألفاً و186 مستفيداً.