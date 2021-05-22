إنقاذ طفل مفقود بمنطقة جبل ينس في رأس الخيمة

أبوظبي (الاتحاد)

أنقذ الدفاع المدني طفلاً يبلغ من العمر سنتين و9 أشهر من الجنسية الآسيوية بعد تلقي بلاغ عن فقدانه في منطقة جبل ينس برأس الخيمة، حيث استمرت عملية البحث 6 ساعات متواصلة في منطقة ذات تضاريس صعبة.

وتعاون الدفاع المدني مع أهالي المنطقة لخبرتهم بطبيعة المنطقة والأماكن المحتملة لسقوط الأشخاص، وقد عثر المواطن عادل محمد الجسمي على الطفل المفقود داخل حفرة، حيث قام الإسعاف الوطني بالكشف على حالته الصحية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.

وتقدم الدفاع المدني بالشكر والتقدير لأهالي المنطقة على تعاونهم في عملية الإنقاذ، والتحلي بروح المواطنة الإيجابية، وتقديمهم العون والمساعدة، وأهاب بالمواطنين والمقيمين والسياح، الراغبين في الزيارات والمغامرات الجبلية، اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والحذر الشديد والالتزام التام بالاشتراطات القانونية، وتجنب البقاء بعد غروب الشمس، مع توفير وسائل الاتصال والتزود باحتياجاتهم من الأطعمة والمشروبات والمعدات حفاظاً على سلامتهم، وتلافياً لتعرضهم لمثل هذه المواقف.