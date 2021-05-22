«الإسكان السعودي - الإماراتي» يعقد اجتماعه الرابع

دبي (وام)

ناقش مجلس الإسكان السعودي - الإماراتي - أحد مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، خلال اجتماعه الرابع، أهم المبادرات والمستجدات وأبرز المنجزات المتعلقة بقطاع الإسكان، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

ترأس الاجتماع -الذي عقد افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي- الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي رئيس الجانب السعودي، وذلك لمتابعة سير العمل على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بقطاع إسكان المواطنين.

وأكد الأمير سعود بن طلال بن بدر أن اجتماعات مجلس الإسكان تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين ودعم التعاون المشترك بينهما.

من جانبها، نقلت المهندسة جميلة الفندي مديرة برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال الاجتماع تحيات معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استدامة العلاقات الثنائية المشتركة مع المملكة العربية السعودية.