انطلاق الاختبارات التجريبية للطلبة اليوم

أبوظبي (وام)

تنطلق اليوم الاختبارات التجريبية لطلبة المدارس للصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر وتستمر حتى 27 مايو الجاري.

وذكرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم» أن الاختبارات التجريبية تسهم في ضمان جاهزية الطلبة للامتحانات النهائية والتغلب على أية عوائق تقنية قد تطرأ. وتعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 - 2021 لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر خلال الفترة من 8 يونيو المقبل إلى 17 من الشهر ذاته. كما سيتم عقد امتحانات تعويضية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو المقبل لمن لم يتمكن من تأدية الامتحانات لخلل تقني أو بسبب غياب مبرر. وبالنسبة لطلبة الصفوف من الأول وحتى الثالث فتقرر إعفاؤهم من الامتحانات الختامية، وسيتم تقييمهم وفقاً لأدائهم في التقييم التكويني من قبل المعلم.

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي النسخة المحدثة من دليل استعداد المدارس الحكومية في الدولة وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث 2020-2021 والجدول الزمني لعقد الامتحانات، وحدد الدليل جملة من الموجهات التي تستهدف الطلبة وأولياء الأمور بغية تهيئة البيئة المناسبة لعقد الامتحانات، وضمان إجرائها بسلاسة بعيداً عن أية عوائق، بما يحقق كذلك الجاهزية القصوى أيضاً لكافة مكونات المجتمع التربوي لتنفيذ الامتحانات بما يتماشى مع خطط مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التي عملت على مراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها المنظومة التعليمية دون المساس بجودة مخرجها التربوي. ويعكس الدليل المحدث الذي يحاكي كافة المراحل الدراسية للطلبة، حرص المؤسسة على توفير أفضل المقومات الكفيلة بتهيئة الميدان التربوي لامتحان نهاية العام الدراسي 2020-2021 ومراعاة الظروف المحيطة بالطلبة وأولياء الأمور وكوادر الميدان التربوي بما يضمن التعاون التام من كافة عناصر العملية التعليمية لعقد الامتحانات وفق أفضل الممارسات التربوية المتبعة في الشأن التعليمي. ووفق الدليل ستبدأ الاختبارات بتاريخ الثامن من يونيو المقبل لطلبة الصفوف من 4 - 12 وتتواصل لغاية 17 منه. وأشار الدليل إلى أن طلبة الصفوف من الأول وحتى الثالث لا توجد لهم امتحانات لنهاية الفصل الدراسي الثالث ويعتمد تقييمهم على ما أحرزه الطلبة في أعمال التقييم التكويني المدرسي، أما بالنسبة لمواد المجموعة B لكافة الطلبة فلا توجد لها امتحانات في نهاية الفصل الثالث، وإنما هي عبارة عن مهام ومشاريع يتم تسليمها بدءاً من 30 الشهر الحالي ولغاية 3/ 6/ 2021. وسيؤدي جميع الطلبة للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر اختبارات تجريبية تنفذ خلال الفترة 23-27 مايو 2021، لغرض تدريبهم على بيئة الاختبار والعمل على تفادي أية معوقات تقنية قد تظهر. وأكدت المؤسسة أنه سيكون هناك اختبارات تعويضية في الفترة من 20 إلى 24 يونيو تستهدف الطلبة ممن لم يتمكنوا من تأدية الاختبار لأسباب تقنية أو بسبب غياب مبرر. وبخصوص الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية - «تعديل المنهج» أفادت المؤسسة أنه سيتم تقييمهم من قبل معلم المادة بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة بحيث يعد الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية أما بالنسبة لطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية «مواءمة/ تكييف» فيخضعون لنفس الامتحان الإلكتروني المعد لبقية الطلبة.

جدول امتحانات الصف 12 «إضافة الجداول لجميع المسارات»: ويستهل طلبة الصف 12 في جميع المسارات «العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي» امتحاناتهم يوم الثلاثاء 8/ 6 بمادة التربية الإسلامية ثم مادة الدراسات الاجتماعية ليوم الأربعاء 6/9 لجميع المسارات أيضا ثم «كيمياء/ أحياء» ليوم الخميس للمسار العام ثم رياضيات الأحد مسار عام واللغة العربية الاثنين للمسار العام واللغة الإنجليزية الثلاثاء ثم الفيزياء وختاما بالعلوم الصحية للمسار العام. أما بالنسبة للمسار المتقدم فيؤدون امتحان الكيمياء يوم الخميس ثم الرياضيات ثم اللغة العربية ثم اللغة الإنجليزية ثم الفيزياء وتالياً العلوم الصحية للمسار المتقدم وبخصوص مسار النخبة فيؤدون امتحان الكيمياء يوم الخميس ثم الرياضيات يوم الأحد ثم اللغة العربية يوم الاثنين واللغة الإنجليزية الثلاثاء والفيزياء الأربعاء ويختتمون الامتحانات بمادة الأحياء يوم الخميس 17/ 6 أما طلبة الصف 12 تطبيقي فيواصلون جدول امتحاناتهم بحيث يؤدون الخميس 10/ 6 امتحان مادة العلوم التطبيقية، ويلي ذلك يوم الأحد امتحان بمادة الرياضيات ثم اللغة العربية ويختتمون امتحاناتهم بتاريخ 15/ 6/ 2021 بمادة اللغة الإنجليزية. ووضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خطة للامتحانات التعويضية للطلبة الذين لم يتمكنوا من الدخول إلى منصة الامتحان بسبب خلل فني أو بسبب غياب مبرر، حيث من المقرر أن تبدأ الأحد 20 يونيو ولغاية 24 يونيو وذلك للطلبة من الصف 4 -12 فيما تبدأ امتحانات الإعادة والتحسين لطلبة الصف 12 في الأسبوع الثاني من يوليو وبحسب الخطة الزمنية وستعمل المؤسسة على إعلان النتائج خلال الأسبوع الأول من يوليو.