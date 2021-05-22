63.8 مليون درهم مصروفات «صندوق الزكاة»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلن صندوق الزكاة صرف 63 مليوناً و803.917 ألف درهم خلال الفترة من يناير حتى 20 مايو الجاري، بما في ذلك ما تم صرفه خلال شهر رمضان للمستحقين، استفادت منها 5216 أسرة بإجمالي 21767 فرداً، صرف منها خلال شهر رمضان 12 مليون درهم و481.814 ألف درهم، وبلغ عدد الأسر المستفيدة 1734 أسرة، تضم 8160 فرداً، فيما بلغت اعتمادات لجنة الصرف لهذا الأسبوع 4 ملايين و204 آلاف و302 درهم، وبلغ عدد الأسر 290 وعدد الأفراد 1111 فرداً.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية لصندوق الزكاة، وآخر اعتمادات لجنة الصرف من بعد رمضان، وفقاً لتصريحات الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام بصندوق الزكاة، خلال الإحاطة الإعلامية التي بثها صندوق الزكاة عبر حساب صندوق الزكاة في «إنستغرام».

وقدم الحمادي الإحاطة بإضاءات حول الدورة المستندية لملفات المستحقين، والمبالغ المقررة للصرف من أول السنة حتى اليوم، مع إلقاء الضوء تحديداً على اعتمادات لجنة الصرف خلال شهر رمضان، ثم تطرق لتفاصيل اعتمادات لجنة الصرف للأسبوع الأخير، وفيما يتعلق بالدورة المستندية لملفات المستحقين للزكاة، بيّن الحمادي أنها تتم من خلال التقديم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لصندوق الزكاة، مع العلم أن هناك مواعيد محددة وطاقة استيعابية لكل فئة، والنظام يغلق تلقائياً عند اكتمال العدد المطلوب، كما يكون التسجيل في الهوية الرقمية متطلباً أساسياً لتقديم الطلبات.

وأوضح أنه بعد تقديم الطلب، يقوم الباحث بدراسة الملف مكتبياً والتأكد من تحقق الشروط وصلاحية المستندات وفق الضوابط المحددة في لائحة شؤون مستحقي الزكاة المعتمدة، ثم ينتقل للدراسة الميدانية والتي تكون عبر وسائل الاتصال المرئية، ثم يدوِّن التوصية وفق سياسة الصرف المعتمدة، ويرفعها لرئيس القسم، ثم لمدير الإدارة واللذين يقوم كل منهما بالتأكد والتحقق من الملفات وفق الشروط والضوابط المعتمدة.

وقال الدكتور عبدالرحمن الحمادي: «عقب ذلك، يقوم مدير الإدارة برفع الملفات إلى لجنة الصرف والتي تبت في الحالات وفق الضوابط والسياسات المعتمدة، وبعد اعتماد لجنة الصرف ينتقل الملف للإجراء المالي، ومن ثم التدقيق الرقابي وهو آخر محطة تدقيق، ثم بعد ذلك يتم تحويل المساعدات للمستحقين وفق الإجراءات المعتمدة».

عبدالرحمن سلمان الحمادي

ولفت إلى أهمية معرفة الجمهور من المستحقين الدورة المستندية لملفات المستحقين، والتأكيد بأن يسجلوا طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لصندوق الزكاة والتأكيد بأن التسجيل في الهوية الرقمية متطلب أساسي لاكتمال العملية، والتأكد من صلاحية المستندات.

وفيما يتعلق باعتمادات لجنة الصرف من أول السنة من 1 يناير إلى اليوم 20 مايو، بما فيها فترة رمضان، بلغ عدد الأسر المستفيدة 5216 أسرة تتضمن 21767 فرداً، وبلغ إجمالي المصروفات لهذه الحالات 63 مليوناً و803 آلاف و917 درهماً، أما خلال فترة شهر رمضان فقط، فالذي تم اعتماده من الصرف على الحالات استفادت منه 1734 أسرة، تتضمن 8160 فرداً، وصرف على هذه الحالات 12 مليوناً و481 ألفاً و814 درهماً.

وبالنسبة لآخر اعتمادات لجنة الصرف من بعد عيد الفطر المبارك، إلى اليوم فإن عدد الأسر المستفيدة 290 أسرة يتضمن 1111 فرداً، صرف عليها 4 ملايين و204 آلاف و302 درهم، وتفصيلاً لهذه المشاريع، قال الحمادي: في مشروع «إعانة العاطلين» عن العمل بلغ عدد الحالات 15 حالة صرف لها 372 ألف درهم، وفي «مشروع اقرأ» لطلبة المدارس بلغ عدد الحالات 111، وصرف لها 531 ألفاً و536 درهماً، وفي مشروع أمتي «المسلمون الجدد» استفادت 19 حالة، وتم صرف 95 ألف درهم لها.

أما مشروع «أجر وعافية» للمرضى، فاستفادت منه 9 حالات بإجمالي 224 ألفاً و766 درهماً، أما مشروع الأمل «المعاقين» ذوي الهمم فاستفادت منه 6 أسر وصرف لها 144 ألف درهم، ومشروع تلاحم «المطلقات»، استفادت منه 27 أسرة، صرف لها 720 ألف درهم، فيما استفاد من مشروع تواصل «أسر السجناء» 4 أسر بإجمالي صرف 132 ألف درهم لها، ومشروع «داعم» الموجه لضعيفي الدخل استفادت منه 42 أسرة بلغ المصروف لها 557 ألف درهم، ويضم مشروع رحمة «الأرامل»، 9 أسر مستفيدة صرف لها 174 ألف درهم.

رحمة

استفاد من مشروع «وقل ربي ارحمهما» للمسنين 11 أسرة، بإجمالي 246 ألف درهم، كما استفاد من مشروع مودة «المواطنات زوجة أجنبي» 26 أسرة صرف لها الصندوق 876 ألف درهم، وضمن مشروع «وقل ربي زدني علماً» المخصص لطلبة الجامعات، فقد استفادت منه 11 حالة بإجمالي 132 ألف درهم.

وبلغ الإجمالي 290 أسرة تضم 1111 فرداً بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين و204 آلاف و302 درهم.

وتوجه الحمادي في ختام إحاطته بالدعاء بأن يبارك الله عز وجل في كل من ساهم مع «صندوق الزكاة» في إعالة هذه الأسر وهذه الحالات المحتاجة.