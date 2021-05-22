بلدية دبي تغلق 9 مؤسسات لمخالفة الإجراءات

آمنة الكتبي (دبي)

أغلقت بلدية دبي 9 مؤسسات خالفت الإجراءات الاحترازية أمس، كما خالفت 31 مؤسسة ووجهت 167 تنبيها لمؤسسات أخرى بهدف التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء التسلم والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.

وتضمنت الإغلاقات، مؤسسات غذائية وصالونات ومراكز لياقة بدنية ومقاهي ومغاسل ومقاهي شيشة ومراكز تدليك، وتقوم البلدية بإغلاق المؤسسات المخالفة مؤقتاً، ويعتمد إعادة فتحها على سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الاحترازية وشروط إعادة الفتح وتسيير العمل، وأن يتم تنفيذ الإجراءات التصحيحية للمخالفات الأساسية التي تم رصدها وأدت إلى قرار الإغلاق.

وبينت بلدية دبي أنه من أهم أسباب الإغلاقات والمخالفات والتنبيهات التي سجلها مفتشو دبي كانت عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم والاكتظاظ، وعدم ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي، ومخالفة الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية.

وأشارت إلى أن الإجراءات سارية في كل المؤسسات حتى إشعار آخر، وتتم متابعتها للتأكد من الالتزام بها، ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها، وأكدت البلدية أنها تكثف حملاتها وزياراتها التفتيشية باستمرار، لضمان تحقيق أعلى درجات الالتشزام والأمان في المؤسسات العاملة بدبي.