«خليفة لنخيل التمر» تستضيف مدير «العربية للتنمية الزراعية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ندوة علمية افتراضية بعنوان: «إنجازات المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور»، قدمها معالي الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بحضور أكثر من 61 من الخبراء والمختصين والمهتمين بالتمور بشكل عام يمثلون 11 دولة.

وأكد معالي الدخيري بأن المنظمة العربية للتنمية الزراعية اهتمت منذ إنشائها بتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج نخيل التمر، وانعكس هذا الاهتمام بدرجات متفاوتة في الدول العربية بالعناية والرعاية لهذه الشجرة المباركة، من خلال زيادة المساحات المزروعة ومكافحة الآفات والأمراض التي تصيب أشجار النخيل بمختلف أنواعها، والتي تشمل الأضرار الميكانيكية والزراعية الحيوية والكيميائية، بالإضافة للتشريعات الخاصة بتطبيق إجراءات الحجر الزراعي الصارمة لدرء الخطر ولحماية هذه الثروة.