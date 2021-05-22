التسجيل في «راشد بن محمد لأجمل ترتيل» حتى 3 يونيو

دبي (وام)

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم البدء في تلقي طلبات المشاركة في مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل، في دورتها الرابعة عشرة 1442 هـ - 2021، اعتباراً من أمس وحتى الثالث من يونيو المقبل.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة أن مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل تعد أحد الفروع الرئيسية للجائزة، حيث يجري تنظيمها سنوياً ويتنافس فيها عدد كبير من حفظة كتاب الله من المواطنين والمقيمين في الدولة، وتعتمد على جمال الصوت. وأوضح بوملحه أن التقييم في هذه المسابقة يقوم على معايير دولية وشرعية معتمدة، جرى استحداثها للموهوبين من أصحاب الأصوات الجميلة، سواء في ترتيل القرآن الكريم أو في الأذان أو في الإقامة.