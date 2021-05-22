انتشار مقاطع فيديو لكائنات تسبب «وخزاً» بالجسم في شاطئ أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أمس، تحذر مرتادي شاطئ أم القيوين، من ظاهرة غريبة في البحر، تتمثل في وجود كائنات صغيرة الحجم على شكل «أشواك» تلصق بالجسم وتسبب و«خزاً».

وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن رصد الأحياء البحرية وتصويرها بمقاطع فيديو من قبل مجموعة من مرتادي البحر على شواطئ إمارة أم القيوين كان في فبراير الماضي، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس، مشيرة إلى أنها من الأنواع التي تنتمي إلى شعبة الرخويات، وأن الظاهرة ليست بجديدة، وطبيعية خلال هذه الفترة «أي تم ملاحظتها من قبل مركز أبحاث البيئة البحرية التابع للوزارة في السنوات السابقة».

وقال الدكتور إبراهيم الجمالي، مدير مركز أبحاث البيئة البحرية التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة، إن حماية البيئة البحرية وتعزيز سلامة واستدامة مواردها وتنوعها البيولوجي يمثل أولوية استراتيجية، تسعى الوزارة إلى ضمانها عبر جهود وإجراءات عدة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على التعاون والتنسيق بشكل دائم مع الجهات المحلية المختصة لمراقبة ومتابعة ورصد أية تغيرات أو تحديات تلحق بالبيئة، سواء البرية أو البحرية، على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن هذه الأنواع ذات الأحجام الصغيرة والشفافة والمدببة، والتي تعيش في مناطق واسعة من البحار، هي أحدي الكائنات الحية الهامة المكونة للنظام البيئي البحري، وتلعب دوراً هاماً في منظومة السلسلة الغذائية، حيث تتغذى عليها بعض الكائنات البحرية، بينما هي تتغذى على بعض الأنواع الأخرى مثل الأحياء الدقيقة والهائمات النباتية والحيوانية.

وأضاف أن هذه الأنواع غير ضارة وغير سامة، ويمكن مشاهدتها في مجموعات في أوقات مختلفة، وهي تظهر بشكل موسمي وخاصة في موسم الصيف، ويمكن مشاهدتها بشكل ملحوظ بالقرب السواحل والشواطئ لفترات محدودة، وفي حالة تصادف وجودها في مياه البحر بالقرب من الشواطئ، فيمكن أن تلتصق بالأجسام العائمة أو الأشخاص، مما قد يسبب لهم و«خزاً».

وأكد الدكتور إبراهيم الجمالي، أن فريقاً فنياً من مركز أبحاث البيئة البحرية بوزارة التغير المناخي والبيئة قام بمتابعة الظاهرة، وأخذ العينات واتضح أنه خلال الفترة المسائية، وقد تلاشت هذه الظاهرة من الشاطئ، وعاد مرتادو البحر للاستمتاع بالسباحة.